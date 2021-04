Tina Cipollari lascia UeD? Ecco tutto quello che sappiamo

Tina Cipollari pronta a lasciare UeD? I fan hanno notato l'assenza prolungata della storica opinionista del programma.

“No Maria, io esco”, mai frase potrebbe essere più adatta al momento di Tina Cipollari, titolare dell’espressione e da anni opinionista fissa della trasmissione Uomini e Donne di Maria De Filippi. In molti hanno infatti notato l’assenza di Tina durante l’ultima puntata di UeD andata in onda lo scorso venerdì 2 aprile.

La Cipollari non era presente fisicamente, ma ha comunque detto la sua in video collegamento sulle vicessitudini del Trono Classico e del Trono Over. La stessa De Filippi ha ironizzato sulla stranezza della situazione chiedendole: “Ti hanno messo agli arresti domiciliari? Cosa hai fatto?”. Insomma, un contesto che sembrava straordinario e figlio di un imprevisto che ha però trovato conferma anche nella puntata di ieri, 7 aprile, che ha visto ancora una volta l’assenza della vamp.

Tina Cipollari è dunque pronta a lasciare UeD?

Tina Cipollari lascia UeD?

Provando a mettere insieme gli indizi, fin qui sappiamo che l’opinionista non era in studio per due volte e che alla domanda diretta di Maria De Filippi sul perchè della sua assenza ha glissato nella risposta portando il discorso su un altro tema.

Che sia la fine di un sodalizio che dura ormai da tantissimi anni? In molti se lo chiedono e in parte lo temono visto che il suo personaggio, nato e cresciuto all’interno del dating show, è senza ormbra di dubbio uno di quelli più apprezzati dai fan del programma.

Un legame tra la Cipollari e Maria De Filippi che spesso appare andare oltre il semplice rapporto lavorativo, tanto che in questi ultimi 20 anno la vamp ha sempre espresso la propria riconoscenza nei confronti della padrona di casa e ha sempre declassato altre possibili offerte in programmi concorrenti. Un dubbio, quello dell’addio, che potrà essere confermato o smentito solo dal passare del tempo. Intanto i fan sperano che si tratti soltanto di un malinteso.