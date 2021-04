Tina Cipollari: “Maria De Filippi non sarà la mia testimone di nozze”

Tina Cipollari ha confessato perché Maria De Filippi non sarà sua testimone alle nozze con il fidanzato Vincenzo Ferrara.

Tina Cipollari ha confessato che Maria De Filippi non sarà sua testimone alle nozze con il fidanzato Vincenzo Ferrara e ha spiegato perché.

Tina Cipollari e Maria De Filippi

Da ben 20 anni Tina Cipollari è presenza fissa al dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne, ma nonostante questo la vamp ha deciso di non chiedere alla moglie di Maurizio Costanzo di farle da testimone alle sue prossime nozze con Vincenzo Ferrara.

A svelare il motivo della decisione è stata la stessa Tina Cipollari, che ha dichiarato: “La metterei in imbarazzo”. Per il momento l’opinionista ha fornito unicamente questa spiegazione alla sua decisione di non chiedere a Maria De Filippi di farle da testimone, e del resto per quanto riguarda i suoi fiori d’arancio con il ristoratore fiorentino ancora manca un annuncio ufficiale o una data.

I due si erano detti pronti a convolare a nozze lo scorso anno, prima che scoppiasse l’emergenza Coronavirus e prima di vivere una profonda crisi (che li ha portati a separarsi per alcuni mesi).

Oggi sembra che Tina abbia ritrovato la serenità accanto a Vincenzo, e in tanti si chiedono quando i due si decideranno a compiere il grande passo. Per il momento i due vivono la loro relazione a distanza, tra Roma (dove l’opinionista risiede insieme ai suoi figli) e Firenze (dove Vincenzo possiede il suo ristorante).