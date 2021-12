Tina Cipollari presenta il nuovo fidanzato Alfredo: “Con Vincenzo Ferrara è finita male”

Tina Cipollari è uscita allo scoperto con il suo nuovo amore e ha annunciato la fine definitiva della sua precedente liaison.

Tina Cipollari ha confessato di essere legata sentimentalmente a un uomo di nome Alfredo, con cui l’amore sarebbe sbocciato dopo la fine della sua relazione con Vincenzo Ferrara.

Tina Cipollari: il fidanzato Alfredo

Per il momento Tina Cipollari ha preferito non sbilanciarsi in merito al suo nuovo legame sentimentale con un uomo di nome Alfredo, che per il momento non avrebbe presentato neanche ai suoi figli.

L’opinionista è reduce da una dolorosa rottura da Vincenzo Ferrara, l’uomo a cui era stata legata negli ultimi due anni e con cui sembrava intenzionata a convolare a nozze. “Non voglio destabilizzarli, non possono passare da un uomo all’altro, avevano già conosciuto quel signore di Firenze che non voglio neppure nominare perché è finita male. Sono stata un po’ sfortunata in amore, perché le mie storie fino ad ora non sono durate”, ha dichiarato Tina in merito ai suoi tre figli (nati dall’amore per Kikò Nalli) e alla sua nuova relazione sentimentale.

Tina Cipollari: chi è Alfredo

Al momento non sono noti molti dettagli sul nuovo amore dell’opinionista di Uomini e Donne ma, secondo indiscrezioni, l’uomo vivrebbe come lei a Roma. In tanti si chiedono se stavolta Tina riuscirà finalmente a trovare la felicità e se quella con Alfredo sia per lei la storia che la porterà all’altare.

Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara

L’opinionista sembra aver trovato finalmente la serenità accanto a Vincenzo Ferrara, a cui era stata legata per circa 2 anni.

Da tempo si vociferava che i due fossero intenzionati a convolare al più presto a nozze e il ristoratore fiorentino aveva stretto un ottimo rapporto anche con i tre figli che Tina ha avuto insieme all’ex marito, Kikò Nalli. I due non hanno svelato perché avrebbero deciso di dirsi definitivamente addio e in tanti tra i fan sperano di conoscere presto ulteriori dettagli sulla vicenda.