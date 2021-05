Tina Cipollari si trasferisce a Torino, Giorgio Manetti: “Sono felice per lei”

Tina Cipollari avrebbe deciso di trasferirsi a Torino. La questione è stata commentata anche da Giorgio Manetti.

Dopo un periodo di assenza a Uomini e Donne Tina Cipollari è tornata in studio svelando che presto lascerà Roma per trasferirsi in un’altra città.

Tina Cipollari: il trasferimento

Tina Cipollari ha deciso di dire addio a Roma per seguire l’amore a Torino.

In realtà il compagno di Tina, Vincenzo Ferrara, da tempo risiede in Toscana, ma sembra che di recente abbia deciso di aprire una nuova attività a Torino e che per questo Tina avrebbe deciso di accorciare le distanze seguendolo in questa nuova avventura. Per il momento l’opinionista vamp di Uomini e Donne non ha ancora svelato tutti i dettagli riguardanti la vicenda, e i fan non vedono l’ora di saperne di più.

Intanto il Gabbiano Giorgio Manetti – che ha mantenuto ottimi rapporti con Tina Cipollari – ha commentato la notizia affermando di essere felice per lei e per Vincenzo: “Tina a Torino proprio non ce la vedo, ma se è vero che Vincenzo ha scelto di aprire un nuovo ristorante in città, sono contento per loro. Se lei ha preso questa decisione io sono con lei”, ha dichiarato. In tanti si domandano quale sarà il futuro dell’opinionista a Torino e se per caso Tina dovrà rinunciare a prendere parte ad altre puntate del dating show, ma al momento sulla questione non vi sono conferme.

Tina Cipollari: la relazione con Vincenzo

Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara sono legati ormai da 2 anni, ovvero da quando l’opinionista vamp ha pubblicamente messo fine al suo rapporto con l’ex marito Kikò Nalli (che nel frattempo si è legato all’ex gieffina Ambra Lombardo). Tutto sembrava scorrere liscio come l’olio tra Tina e Vincenzo ma a sorpresa, alcuni mesi fa, la stessa opinionista ha annunciato la loro rottura. Dopo un paio di settimane i due sono tornati insieme e stavolta, a quanto pare, avrebbero deciso di fare sul serio accantonando per sempre l’idea della relazione “a distanza”.

Tina Cipollari: il matrimonio

Un anno fa Tina e Vincenzo si erano detti pronti a convolare a nozze ma poi, a causa dell’emergenza Coronavirus, i due avevano dovuto rinunciare ai fiori d’arancio. Sulla questione matrimonio i due non hanno più rilasciato dichiarazioni e in tanti, tra i fan, non vedono l’ora di sapere se i due convoleranno a nozze oppure o no.