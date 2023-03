Tina Cipollari sposa Vincenzo Ferrara? E’ questa la domanda più gettonata degli ultimi tempi, dopo che l’opinionista di Uomini e Donne è stata rivista in compagnia dell’ex compagno. Qual è la verità? E’ lei stessa a raccontarla.

Tina Cipollari sposa Vincenzo Ferrara?

Intervistata dal settimanale Nuovo, Tina Cipollari ha finalmente raccontato la verità sul suo rapporto con Vincenzo Ferrara. I due dovevano sposarsi, poi di punto in bianco si sono mollati. Qualche tempo fa, però, sono stati nuovamente avvistati insieme, per cui i fan hanno pensato ad un ritorno di fiamma. Stanno davvero per giurarsi amore eterno? L’opinionista di Uomini e Donne ha vuotato il sacco.

Le parole di Tina Cipollari su Vincenzo Ferrara

Tina ha dichiarato:

“Ci siamo rivisti qualche mese fa. Sono passata a trovarlo nel suo ristorante a Firenze. Ci siamo voluti molto bene ma oggi ci frequentiamo solo come amici”.

Niente nozze in vista: la Cipollari non sposa Vincenzo perché tra loro non c’è più alcun legame sentimentale. Si vogliono bene come amici, ma nulla di più.

Tina Cipollari è single

Dopo la fine della storia d’amore con Ferrara, Tina è tornata single. La speranza, però, è che il suo cuore non rimanga libero a lungo. Vorrebbe incontrare un uomo con un’età compresa tra i 55 e i 65 anni, che sia in grado di incuriosirla. C’è la possibilità di un ritorno di fiamma con l’ex marito Kikò Nalli? Assolutamente no, ma “il rapporto armonioso che c’è tra noi due non può che far bene ai nostri figli“.