Tina Cipollari su tutte le furie: c’entrano Ambra Lombardo e Kikò Nalli

Tina Cipollari se la sarebbe presa per alcune dichiarazioni di Ambra Lombardo in merito al suo rapporto con Kikò Nalli.

Secondo indiscrezioni sarebbero in corso tensioni tra Tina Cipollari e Ambra Lombardo, rispettivamente ex moglie ed ex compagna di Kikò Nalli.

Tina Cipollari contro Ambra Lombardo

Secondo i rumor in circolazione l’opinionista vamp di Uomini e Donne, Tina Cipollari, se la sarebbe presa per alcune dichiarazioni rilasciate da Ambra Lombarda, ex fidanzata del suo ex marito Kikò Nalli, la quale ha ammesso che tra lei e l’hair stylist le cose sarebbero naufragate – a suo avviso – proprio per un sentimento di Kikò nei confronti dell’ex moglie (che oggi nel frattempo ha ritrovato la serenità accanto al ristoratore Vincenzo Ferrara).

La voce è stata smentita dallo stesso Kikò, ma a quanto pare non avrebbe fatto piacere a Tina, che da sempre prova a proteggere la sua privacy e la sua vita sentimentale.

L’opinionista replicherà pubblicamente a quanto affermato da Ambra Lombardo? Già in passato non aveva nascosto di non provare particolare simpatia per l’ex gieffina.

“Kikò è un uomo buono. Innamorato dei suoi figli e forse, in fondo in fondo, ancora emotivamente coinvolto dalla sua ex moglie”, ha dichiarato Ambra Lombardo, e ancora: “È innamorato? Bisognerebbe chiederlo a lui.

Però ogni volta che parlavamo della fine del suo matrimonio lui si intristiva. Era come se, tra le righe, mi dicesse che lui e Tina avrebbero dovuto concedersi una seconda possibilità prima di separarsi”.

Tina Cipollari: la vita privata

Dopo la fine del suo matrimonio con Kikò Tina Cipollari ha ritrovato la serenità a fianco del ristoratore fiorentino Vincenzo Ferrara. A quanto pare i due hanno superato la crisi vissuta un anno fa (quando Tina aveva persino annunciato la loro separazione) e oggi starebbero facendo nuovi, importanti progetti.

Secondo indiscrezioni la coppia sarebbe pronta anche a convolare a nozze, ma per il momento i due continuano a vivere in città diverse per i loro rispettivi impegni di lavoro. Vincenzo Ferrara è stato paparazzato anche insieme ai tre figli che Tina ha avuto insime a Kikò Nalli e con cui avrebbe instaurato un ottimo rapporto.

Tina Cipollari e Kikò Nalli: i rapporti

Nonostante il loro addio Tina Cipollari e Kikò Nalli continuano a frequentarsi pacificamente per il bene dei loro tre figli.

Dopo la separazione da Ambra Lombardo, Kikò ha deciso di restare single.