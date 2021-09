Tina Cipollari sull’intervento al seno di Gemma: “Rincorre l’età perduta”

Tina Cipollari ha commentato l'intervento al seno di Gemma Galgani: "Non condivido la sua scelta".

Tina Cipollari ha commentato la decisione da parte di Gemma Galgani di rifarsi il seno. Il volto storico di Uomini e donne ha dichiarato nel corso di un’intervista a Nuovo: “Non si accetta. Rincorre l’età perduta, vuole far colpo su uomini molto più giovani”.

Tina ha specificato, tuttavia, di non condividere la scelta di Gemma e che se lei fosse un uomo le farebbe, anzi, impressione. Sappiamo come tra la storica opinionista e la dama del dating show di Canale 5 non corra buon sangue. L’opinionista di UeD ha sottolineato, inoltre, come in passato la stessa Galgani avrebbe criticato chi ricorreva alla chirurgia estetica.

Tina Cipollari su Gemma: “Si descriveva come una donna semplice”

Riguardo al ritocchino di Gemma Galgani, Tina Cipollari ha espresso tali parole: “Ha sempre considerato le donne che ricorrevano alla chirurgia estetica delle poveracce troppo fragili per potersi accettare. E non ha mai perso occasione di attaccarle, me compresa … Lei si descriveva come una donna semplice, per la quale ogni ruga aveva un significato. E come una persona intelligente, che non puntava sull’aspetto fisico”. Tuttavia, Gemma ha in seguito deciso di modificare il suo seno.

Tina ha precisato: “Se io fossi uomo mi farebbe impressione, perché ormai la sua pelle ha perso elasticità”.

Tina Cipollari su Gemma: “Magari il prossimo anno toccherà ai glutei”

Sempre riferendosi al ritocchino di Gemma Galgani, Tina Cipollari ha detto: “Magari il prossimo anno sarà la volta dei glutei!”. Non sappiamo se le dichiarazioni di Tina corrispondano effettivamente a ciò che accadrà in futuro, ma è pur vero che nel corso degli anni Gemma ci ha abituato a numerosi colpi di scena.

È probabile comunque che la vicenda relativa al seno rifatto sarà motivo di argomentazione tra le due icone di Uomini e Donne in tv, staremo a vedere.

Tina Cipollari vs Gemma, ma quest’ultima è disperata

Critiche di Tina Cipollari a parte, è anche vero che Gemma Galgani sia disperata in questo periodo in quanto non trova l’uomo giusto per lei. L’unica persona ad averla saputa rendere felice in passato fu Giorgio Manetti, il “Gabbiano”. Nel 2020 Gemma si innamorò poi di Sirius, un suo baby corteggiatore: una storia d’amore mai nata in realtà. Ma la dama è una dura e non lascerà Uomini e donne finché non troverà l’amore, quello vero.