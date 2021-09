Tina Cipollari tradita dall’ex compagno Vincenzo Ferrara con una dama di Uomini e Donne?

Le utlime incredibili indiscrezioni vedrebbero Tina Cipollari tradita dall'ex compagno niente meno che con una dama del Trono Over

Tina Cipollari, da anni uno dei volti più amati di Uomini e Donne, è tornata al centro del gossip per via della sua vita sentimentale. Come sappiamo, infatti, dopo la fine della storia con l’hairstlyst Kikò Nalli, la Vamp si è legata a Vincenzo Ferrara, un ristoratore fiorentino.

La loro relazione è apparsa più seria del previsto, tanto da parlare persino in diversi momenti di imminenti nozze per la coppia.

Tina Cipollari: l’ultima indiscrezione shock

Adesso le cose sono tuttavia cambiate, avendo la stessa opinionista dichiarato di essere tornata single. La sua storia con Vincenzo Ferrara è infatti giunta al capolinea, tartassata peraltro nelle ultime ore da un’incredibile indiscrezione che ha subito fatto il giro del web. Stando a quanto riportato da alcune testate online, pare infatti che il Ferrara abbia tradito Tina niente meno che con una dama del Trono Over di Uomini e Donne!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

Al momento non conosciamo ancora l’eventuale identità della donna in questione. Secondo quanto si legge, sembra ad ogni modo che abbia partecipato al dating show di Maria De Filippi solo per poche puntate. Trattandosi ovviamente solo di indiscrezioni del web, per ora Tina Cipollari non è intervenuta in alcun modo sulla faccenda, non confermando né smentendo le dicerie sul suo conto. Vedremo se qualcosa trapelerà nel corso delle prime puntate del programma, che ritornerà in onda dal 13 settembre.