Tinto Brass ha parlato di Stefania Sandrelli, protagonista di uno dei suoi film più famosi, La chiave.

Tinto Brass, in occasione della mostra Brass mon amour in scena a Lucca fino al 12 giugno, ha parlato di Stefania Sandrelli. L’attrice è stata la protagonista di uno dei suoi film più famosi, La chiave. Il regista ha riservato belle parole, seppur bollenti, alla sua musa.

Tinto Brass elogia Stefania Sandrelli

A Lucca, precisamente presso Villa Bottini, va in scena fino al 12 giugno 2022 la mostra Brass mon amour. L’esposizione, allestita in occasione del Photolux Festival, vede come protagonista Tinto Brass. Il regista è considerato il massimo esponente dell’amore, il più grande maestro vivente dell’eros. Durante la presentazione della mostra, l’uomo ha riservato belle parole a Stefania Sandrelli, da lui scelta nel lontano 1983 per interpretare il film La chiave.

Tino Brass: le parole su Stefania Sandrelli

Brass, parlando di Stefania, ha ammesso:

“Lei è una grande attrice, lo era pure prima di recitare con me. Cosa ho fatto? Ho semplicemente tirato fuori ed esibito la sua carica sensuale. (…) Era perfetta nel ruolo della protagonista, si mostrò senza pudore e fortemente determinata a fare il film durante il provino”.

La Sandrelli ha contribuito a rendere La chiave uno dei film erotici più apprezzati dell’epoca. Non a caso, Tinto ha aggiunto:

“Stefania ha poi un altro grande merito. Non mi ha mai rinnegato, ha sempre difeso ‘La chiave’ con fierezza, con l’orgoglio di aver dimostrato alle sue colleghe di saper recitare anche con il c**o”.

L’arte di Tinto Brass

Autore dell’autobiografia Una passione libera, scritta con la moglie Caterina Varzi, Tinto ha così descritto la sua arte: