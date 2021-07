Tir precipita da un viadotto dell’autostrada A2: due morti

Il camion è precipitato in tarda mattinata al km 43,000 sfondando il guardrail: il traffico è rallentato.

In tarda mattinata un tir è precipitato da un viadotto lungo l’autostrada A2 tra gli svincoli di Campagna e Contursi, in provincia di Salerno. Il conducente e un’altra persona sono i morti accertati nell’incidente.

Le dinamiche dell’incidente

Sono ancora da verificare le cause del terribile avvenimento: pare che il conducente abbia perso il controllo del mezzo precipitando dal Viadotto Tenza al km 43,000, lungo l’autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria e nei pressi nel territorio salernitano. Secondo le dinamiche accertate dalle forze dell’ordine, sembra che il conducente del camion abbia sfondato il guardrail per poi creare forti rallentamenti del traffico verso sud in direzione del capoluogo calabro.

Sul luogo dell’incidente si trovano già in azione le squadre Anas, le forze dell’ordine, il 118 e i Vigili del fuoco, pronti a monitorare la situazione. Si registrano rallentamenti del traffico in direzione sud con circa cinque chilometri di coda: al momento si transita lungo la corsia di emergenza e si procede a passo d’uomo accanto al punto dove è avvenuto il terribile schianto.

Purtroppo tra le due persone decedute è presente anche l’autista del camion stesso, precipitato dal viadotto; la seconda vittima non è ancora state identificata.

Dalle immagini pervenute è possibile vedere un grosso cedimento del guardrail dopo l’impatto, del quale ancora non è possibile verificare la velocità a cui è avvenuto. Non è escluso che venga aperto un fascicolo d’inchiesta nelle prossime ore, ma devono ancora essere verificate le condizioni dell’incidente.