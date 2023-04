Tir sbaglia l'ingresso in autostrada e fa retromarcia: sfonda guardrail e pal...

Erano circa le ore 4 di questa notte, quando un camionista di origini ucraine, ha ingranato improvvisamente la retromarcia vicino all’ingresso dell’autostrada di Prà. Il camion, facendo marcia indietro,ha sfondato il guardrail e un palo della luce.

L’incidente è avvenuto in via delle Sorgenti Sulfuree all’ingresso dell’Autostrada di Prà, questa mattina, giovedì 13 aprile, attorno alle ore 4. Il camionista si è accorto di aver superato il casello e ha imboccato la strada successiva, dove era presente un voltino troppo basso che non avrebbe permesso il passaggio del suo tir. A questo punto, l’ucraino ha inserito la retromarcia e ha iniziato a procedere nel senso di marcia opposto. Il tir è andato a sbattere contro il guardrail e ha abbattuto un palo della luce.

L’intervento dei soccorsi

Il camionista è rimasto illeso, ma i danni alle infrastrutture sono stati ingenti. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che ci hanno messo diverse ore a ripristinare il funzionamento del palo della luce, fondamentale per evitare ulteriori problemi su quel tratto di strada nelle ore notturne. L’ucraino, fermato dai carabinieri, è risultato negativo all’alcol test.