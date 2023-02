Tir si ribalta sulla statale: camionista morto sul colpo

Oggi, 17 febbraio, poco prima dell’alba, si è verificato un terribile incidente lungo la statale 42 che collega la Valcamonica alla Valcavallina.

Un tir si è ribaltato e il camionista è morto sul colpo.

Poco prima dell’alba di oggi, venerdì 17 febbraio, si è verificato un tragico incidente lungo la statale 42 che collega la Valcamonica alla Valcavallina. Un tir che trasportava acqua minerale, per cause da chiarire, è uscito di strada e si è ribaltato. Il conducente, un uomo di 55 anni, è morto sul colpo. L’uomo è rimasto intrappolato tra le lamiere della cabina del mezzo pesante, finito in un dirupo, e ha riportato traumi e ferite che gli sono costate la vita.

Le operazioni per rimuovere il mezzo sono state complesse

L’allarme è scattato intorno alle 5.20 a Endine Gaiano, nella Bergamasca. Sul posto sono arrivate un’automedica e un’ambulanza, mentre da Brescia è arrivato l’elisoccorso. Gli sforzi dei sanitari purtroppo si sono rivelati inutili. Il rimorchio è finito con le ruote all’aria, occupando entrambe le carreggiate. Le operazioni per rimuoverlo sono molto complesse e per questo la statale 42 è stata chiusa al traffico. Si sono formate lunghe code.