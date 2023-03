Tiro a segno: Europei, Giancamilli e Maldini argento nella pistola mista a Tallinn

Tallinn, 11 mar. – (Adnkronos) – Dopo i due bronzi ottenuti nella giornata di ieri, l’Italia può festeggiare un’altra medaglia agli Europei 10 metri di tiro a segno in corso di svolgimento a Tallinn (Estonia). Chiara Giancamilli e Federico Nilo Maldini hanno vinto la medaglia d’argento nella pistola mista. Il team azzurro, autore del secondo miglior punteggio nelle qualificazioni, nel gold medal match si è dovuto arrendere con lo score di 17-9 di fronte al duo serbo composto da Zorana Arunovic e Damir Mikec. Terzo posto per la Turchia di Sevval Ilayda Tarhan e Yusuf Dikec e per la Francia di Camille Jedrzejewsky e Florian Fouquet, che nei due bronze medal match hanno battuto rispettivamente la Repubblica Ceca di Veronika Schejbalova e Jindrich Dubovy (16-4) e la Germania di Sandra Reitz e Robin Walter (17-11). Non ce l'hanno fatta, invece, Maria Varriccho e Paolo Monna. Fatali le qualificazioni per l'altra coppia italiana in gara, che si è dovuta accontentare del decimo posto.