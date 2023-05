Tiro a volo: Cdm, Fabbrizi secondo al Cairo nel trap

Il Cairo, 4 mag. – (Adnkronos) – L’Italia ha archiviato la quarta tappa della Coppa del Mondo di tiro a volo con il quinto podio. Sulle pedane dell’Egypt International Olympic Centre (Il Cairo), dopo il poker dello skeet la settimana scorsa, c’è stata gloria anche per Massimo Fabbrizi, che si è classificato al secondo posto nel trap individuale maschile. Le buone sensazioni si sono palesate sin dalle qualificazioni per l’argento olimpico a Londra 2012, riuscito a mettere a referto il miglior punteggio (121/125). L’azzurro, inserito nel primo dei due ranking match, ha commesso due errori nei cinque piattelli iniziali prima d’inserire il pilota automatico e conquistare il pass per l’ultimo atto con lo score di 22/25 (un piattello in meno del kuwaitiano Alal Alrashidi).

Il medal match ha visto il marchigiano chiudere con il punteggio di 28/32. Fatale per il veterano azzurro il testa a testa finale contro il ceco Jiri Liptak, arrivato primo riuscendo ad evitare gli ultimi due bersagli grazie ad un’affermazione con ‘golden hit’ (32/33). Ha completato il podio l’australiano James Willett (terzo con 23/25) mentre il sopracitato Alrashadi si è dovuto accontentare della quarta posizione (11/15). Nella prova femminile la migliore delle azzurre è risultata Jessica Rossi, che si è piazzata al nono posto. Pizzico di rammarico per l’oro olimpico a Londra 2012, eliminata nello shoot off di qualificazione per l’accesso alle semifinali (112/125 +0). Il successo finale è andato a sorpresa alla portoghese Maria Ines Coelho de Barros (30/34), che nel medal match è riuscita a mettersi alle spalle la taipeiana Yi Chun Lin (27/34), la cinese Xiaojing Wang (20/25) e l'australiana Penny Smith (11/15).