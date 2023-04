Tiro a volo: Cdm, Rossetti e Scocchetti terzi nello skeet misto al Cairo

Il Cairo, 30 apr. – (Adnkronos) – L’Italia del tiro a volo può festeggiare nuovamente sulle pedane dell’Egypt International Olympic Centre del Cairo, sede della quarta tappa di Coppa del Mondo. Dopo il tris di podi di ieri, infatti, Gabriele Rossetti e Simona Scocchetti si sono classificati al terzo posto nello skeet misto a squadre. Decisivo il successo ai danni degli ucraini Mikola Milchev e Iryna Malovichko, piegati con il risultato di 6-2 nel bronze medal match. Il successo è andato alla coppia indiana composta da Mairaj Ahmad Khan e Ganemat Sekhon, che nel gold medal match ha inflitto un sonoro 6-0 ai messicani Luis Raul Gallardo Oliveros e Gabriela Rodriguez. Per entrambi gli azzurri, autori del quarto miglior punteggio in qualifica (142 +3), si tratta del secondo podio del weekend dopo il primo ed il secondo posto ottenuti rispettivamente nell’individuale maschile e in quello femminile.