Tiro a volo: Cdm, Rossetti trionfa nello skeet maschile a Doha

Doha, 7 mar. – (Adnkronos) – È iniziata con ben tre podi la trasferta dell’Italia del tiro a volo in quel di Doha (Qatar), sede della seconda tappa della Coppa del Mondo Issf. Gabriele Rossetti si è aggiudicato il primo posto nella prova individuale di skeet maschile. Superba prestazione nel medal match da parte dell’azzurro, che ha commesso solamente un errore (39/40). Nulla da fare per il forte statunitense Vincent Hancock (38/40) che, per un solo piattello, si è dovuto accontentare della seconda piazza. A completare il podio ci ha pensato l’altro italiano Luigi Lodde (27/30). Buon terzo posto per il veterano sardo, calato leggermente soltanto nella seconda metà della finale. Tre errori ravvicinati, infatti, gli hanno impedito di giocarsi il tutto per tutto negli ultimi dieci piattelli. Terzo posto anche per Simona Scocchetti nella prova individuale di skeet femminile. L’azzurra, dopo aver totalizzato il punteggio più alto in semifinale, ha chiuso il medal match con lo score di 27/30. Meglio di lei solamente le due statunitensi Kimberly Rhode e Samantha Simonton (38/40). Alla fine il successo finale è andato alla prima, che ha prevalso sulla seconda in un serrato shoot-off. Tra le donne da segnalare l'eliminazione dell'altra azzurra Nadia Bacosi, secondo punteggio nel ranking match ma perdente allo shoot-off contro la stessa Samantha Simonton.