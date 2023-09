Tiro a volo: Europei, argento per Stanco e De Filippis

Osijek, 24 set. – (Adnkronos) – Doppia medaglia d’argento in Croazia. Questo l’ottimo bottino per il trap tricolore al termine della prima giornata di finali agli Europei di tiro a volo. Nella competizione maschile Mauro De Filippis ha chiuso al secondo posto. Quest’ultimo, reduce dal secondo score più alto totalizzato in qualifica (124/125 +15), ha mantenuto i nervi saldi anche nella finale a sei andata in scena sulla pedana di Osijek. Qui ha messo a referto il punteggio di 47/50, valido per la conquista dell’argento continentale per la prima volta nella sua carriera. Decisivo per lui un errore con il penultimo colpo disponibile, che ha regalato l’oro al croato Giovanni Cernogoraz (48/50). Alle loro spalle si è piazzato il francese Sebastien Guerrero (35/40) mentre Massimo Fabbrizi (30/35) e Giovanni Pellielo (23/30), gli altri due azzurri presenti nell’ultimo atto, si sono dovuti accontentare rispettivamente del quarto e quinto posto. L’Italia è salita sul secondo gradino del podio anche nella competizione femminile. La protagonista è stata Silvana Stanco che, dopo aver messo a referto il terzo miglior punteggio nelle qualificazioni (118/125 +4), è riuscita a mettersi al collo la medaglia d’argento in virtù dello score di 38/40. Oro per la portoghese Maria Ines Coelho de Barros (43/50), perfetta nei dieci piattelli finali contro l’azzurra. Dietro di loro si è posizionata la tiratrice spagnola Fatima Galvez (bronzo con 30/40).