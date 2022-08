Tiro a volo: Europei, azzurri a Cipro a caccia delle prime carte olimpiche per Parigi 2024

Larnaca, 22 ago. – (Adnkronos) – La squadra azzurra di Fossa Olimpica è sbarcata a Cipro, dove dal 25 agosto all'11 settembre si svolgerà il Campionato Europeo 2022 di tiro a volo. A Larnaca, gli azzurri e le azzurre lotteranno per le medaglie, ma anche per le prime carte olimpiche.

La rassegna continentale rappresenta infatti la prima tappa di avvicinamento ai Giochi di Parigi 2024: in palio due pass a cinque cerchi in ciascuna delle finali individuali Senior, sia Trap che Skeet. I fari saranno puntati in particolar modo proprio su quest'ultima specialità. Infatti, alle Olimpiadi in Francia la prova mista sarà nello Skeet e non più nel Trap, con ogni Nazione che potrà schierare due coppie formate da atleti qualificati per la gara individuale.

Ad inaugurare il programma degli Europei saranno gli specialisti di Trap, guidati dal Direttore Tecnico Nazionale Albano Pera. A cimentarsi con i lanci saranno Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto, Lorenzo Ferrari (Fiamme Oro) di Provaglio d’Iseo (Bs) e Daniele Resca (Carabinieri) di Pieve di Cento (BO) al maschile e Giulia Grassia (Esercito) di Modena, Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (Bo) e Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Winterthur (Svi) al femminile.