Tiro a volo: Mondiali, argento nel trap per Jessica Rossi

Baku, 24 ago. – (Adnkronos) – Jessica Rossi ritorna sul podio in un’edizione dei Mondiali. Sulla pedana di Baku (Azerbaijan) la tiratrice azzurra si è aggiudicata l’argento nel trap femminile, conquistando la quinta medaglia a livello iridato (la prima ottenuta dall’oro di Mosca 2017). L’oro olimpico di Londra 2012, che ha già garantito all’Italia un posto nazione per i Giochi Olimpici Estivi di Parigi 2024, ha messo a referto il quarto punteggio nelle qualificazioni (119 +5), giunto al termine di uno shoot-off comprendente altre quattro atlete. Una volta staccato il pass per la finale a sei, poi, la fuoriclasse di Cento ha chiuso con lo score di 39/50, posizionandosi alle spalle soltanto della taipeiana Chun Lin Yi (oro con 40/50). Decisivi per Rossi quattro errori negli ultimi dieci piattelli, che hanno compromesso il testa a testa finale contro l’asiatica. Ha completato il podio la teutonica Kathrin Murche (bronzo con 28/40). Ottavo posto, invece, per Silvana Stanco, che ha preso parte senza successo allo shoot-off fermandosi ad un passo dall’ultimo atto. Anche lei, al pari di Rossi, ha già conquistato la carta olimpica grazie al trionfo dello scorso anno agli Europei di Larnaca.