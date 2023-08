Tiro a volo: Mondiali, buon avvio di gara per lo skeet azzurro

Baku, 17 ago. - (Adnkronos) - Il primo giorno di qualificazione dello Skeet ha ufficialmente avviato il Gran Mondiale di Tiro a Volo ospitato dallo Shooting Centre di Baku (AZE). Altissimo il livello tecnico dei partecipanti. Per gli uomini oggi il programma prevedeva 50 piattelli per tutti. A guida...

Baku, 17 ago. – (Adnkronos) – Il primo giorno di qualificazione dello Skeet ha ufficialmente avviato il Gran Mondiale di Tiro a Volo ospitato dallo Shooting Centre di Baku (AZE). Altissimo il livello tecnico dei partecipanti. Per gli uomini oggi il programma prevedeva 50 piattelli per tutti. A guidare la classifica provvisoria è un gruppetto di dieci tiratori che sono andati a riposo a punteggio pieno con un perfetto 50/50. Tra gli inseguitori più vicini ai leaders provvisori ci sono gli azzurri Tammaro Cassandro (Carabinieri) di Capua (CE), Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PT), ed Erik Pittini (Fiamme Oro) di Sutrio (UD), tutti e tre autori di una buona prestazione e in scia con 49/50.

Tre le serie di gara, ovvero 75 piattelli ciascuna, in programma per le donne. Anche in questa classifica l’Italia ha ben figurato. A guidare la classifica provvisoria sono la cinese Sixue Huang e la kazaka Assem Orynbay, entrambe con 75/75, ma le avversarie non hanno concesso loro una fuga solitaria. Tra le inseguitrici più vicine le tre azzurre Diana Bacosi (Esercito) di Cetona (SI), con 73, Martina Bartolomei (Aeronautica Militare) di Laterina (AR) con 72 e Scocchetti (Esercito) di Tarquinia (VT) con 71. Domani si proseguirà con altri 50 piattelli per gli uomini mentre le donne affronteranno le ultime due serie e la finale, in programma a partire dalle 15,15 italiane (differita su Rai Sport sabato 19 agosto dalle 14.40).

Intanto, oggi, è partita per Baku anche la Squadra di Fossa Olimpica del Direttore Tecnico Marco Conti. Per l’occasione il tecnico umbro ha convocato Daniele Resca (Carabinieri) di Pieve di Cento (BO), Massimo Fabbrizi (Carabinieri) di Monteprandone (AP) e Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre) di Vercelli al maschile e Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO), Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Winterthur (SUI) e Maria Lucia Palmitessa (Fiamme Oro) di Monopoli (BA) al femminile.