Tiro a volo: President's Cup, Jessica Rossi trionfa nel trap

– (Adnkronos) – Tre azzurri sul podio nella President’s Cup, torneo che chiude la stagione internazionale di tiro a volo ospitato dal Cairo, in Egitto. Trionfa Jessica Rossi nel trap. La campionessa olimpica di Londra (2012) sale sul gradino più alto del podio grazie ad una grande gara: sconfitta in finale la francese Carole Cormenier. Terza la portoghese Maria Ines Coelho de Barros. Per quanto riguarda lo skeet, invece, Luigi Lodde deve accontentarsi del secondo posto.

Il quarantaduenne sardo è arrivato all’ultimo atto della competizione ed è stato sconfitto dal danese Jesper Hansen, più freddo nella sfida per il titolo. Secondo posto nello skeet femminile per Martina Bartolomei, che dopo un buon percorso nulla ha potuto in finale contro la statunitense Caitlin Connor. Considerando anche il secondo posto di Danilo Dennis Sollazzo nella carabina 10 metri (tiro a segno), nel medagliere della President’s Cup l’Italia si trova dunque al secondo posto alle spalle della Francia.