Tiro incrociato sul Cio dopo decisione su atleti russi e bielorussi

Roma, 29 mar. (Adnkronos) – La decisione del Comitato olimpico internazionale (Cio) di proporre il ritorno degli atleti russi e bielorussi agli eventi sportivi internazionali è stata accolta con critiche dall'Ucraina, da altri paesi e federazioni e dalla stessa Russia. Il campione olimpico ucraino di boxe Wladimir Klitschko ha affermato che il presidente del Cio Thomas Bach "serve i colori e gli interessi della Russia" condannando la decisione insieme a politici di paesi tra cui Germania, Polonia e Lituania. World Athletics ha dichiarato che non revocherà il divieto agli atleti russi e bielorussi, l'ente di ginnastica Fig ha affermato che il divieto rimarrà in vigore per il momento e gli organizzatori dei Giochi europei in Polonia hanno anche affermato che nessun atleta dei due paesi parteciperà.

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha affermato che le condizioni legate a un ritorno includevano "elementi di discriminazione" poiché lui e altri funzionari russi vogliono un ritorno completo. Martedì il Cio aveva proposto alle federazioni sportive di consentire il ritorno di russi e bielorussi come atleti neutrali e secondo criteri rigorosi, come non sostenere attivamente l'invasione dell'Ucraina e non allenarsi come club con legami con la sicurezza e le forze armate. Il Cio ha anche escluso gli sport di squadra dalla proposta e ha affermato che prenderà una decisione sulla loro partecipazione alle Olimpiadi di Parigi del prossimo anno in una fase successiva.

Questo è un ammorbidimento del divieto originale raccomandato dal Cio che è stato ripreso dalla maggior parte delle federazioni sportive sulla scia dell'invasione russa dell'Ucraina e del ruolo della Bielorussia in essa. Klitschko, medaglia d'oro nel 1996 ed ex campione del mondo dei pesi massimi, ha definito la decisione del Cio "una falsa bandiera. Thomas Bach serve i colori e gli interessi della Russia", ha detto. "Questa decisione contamina lo spirito olimpico ed è come questa guerra: una sciocchezza".

Il capo olimpico ucraino, Vadim Gutzeit, ha dichiarato su Facebook che continueranno a fare sforzi affinché "nessun patriota z entri nelle arene sportive internazionali", riferendosi alla lettera z che viene utilizzata in Russia a sostegno della guerra. World Athletics e European Games hanno confermato che russi e bielorussi non sarebbero stati ammessi ai loro eventi. "Non c'è alcun cambiamento nella posizione di World Athletics, come delineato dopo la nostra riunione del Consiglio la scorsa settimana. Come ha affermato ieri il Cio, è responsabilità delle rispettive federazioni internazionali di decidere in merito", si legge in una dichiarazione di World Athletics.

Gli organizzatori dei Giochi europei fissati per giugno e luglio a Cracovia hanno anche affermato che la decisione di ottobre di vietarli "rimane invariata" dopo la proposta del Cio di martedì. La Fig ha anche affermato che il suo divieto rimane in vigore per ora e che il suo comitato esecutivo esaminerà la raccomandazione del Cio nella sua prossima riunione, per la quale non è ancora stata fissata una data. In Russia, Peskov è stato citato dall'agenzia di stampa statale Tass dicendo che "continueremo a difendere gli interessi dei nostri atleti in ogni modo possibile", compresi i colloqui in corso con il Cio. Peskov ha affermato che "queste raccomandazioni sono state caratterizzate come contenenti elementi di discriminazione, il che è inaccettabile".

Il ministro dello sport russo Oleg Matytsin, in una dichiarazione sul canale Telegram del ministero, ha definito la decisione del Cio "arbitraria e la sua decisione separata riguardante gli sport di squadra è apertamente discriminatoria". Il presidente del Comitato olimpico russo (ROC) Stanislav Pozdnyakov ha affermato, secondo la Tass, che "i parametri annunciati sono assolutamente inaccettabili", lo status neutrale "una violazione dei diritti umani" e "le condizioni proposte irragionevoli, legalmente infondate ed eccessive".