Tiromancino, Federico Zampaglione ha sposato Giglia Marra: l’annuncio

Federico Zampaglione e Giglia Marra sono convolati a nozze con una cerimonia da sogno in Puglia.

Federico Zampaglione ha sposato Giglia Marra con una cerimonia da sogno in Puglia. La coppia aveva più volte rinviato la data delle nozze per via dell’emergenza Coronavirus.

Federico Zampaglione: le nozze con Giglia Marra

Si è finalmente realizzato il sogno d’amore di Federico Zampaglione e Giglia Marra: dopo aver annunciato le nozze alcuni mesi fa con un tenero scatto via social, i due hanno pronunciato i fatidici “lo voglio” con una cerimonia da sogno in Puglia, terra natale della fidanzata del cantante.

Dopo la cerimonia nella Chiesa di Santa Maria Assunta a Mottola la coppia ha festeggiato con amici e parenti (per un totale di circa 170 persone) in una caratteristica masseria del luogo. Il matrimonio era previsto a ottobre ma poi, a causa dei loro rispettivi impegni di lavoro e dell’incognita pandemia, hanno deciso di anticipare. “Finalmente. È un sogno? Non mi svegliate! Grazieeeeee”, ha scritto Giglia Marra commentato i primi scatti del giorno delle nozze (condivisi da Zampaglione sui social).

Federico Zampaglione: chi è Giglia Marra

Nata in provincia di Taranto il 16 aprile del 1982, Gigli Marra è un’attrice nota ai telespettatori del piccolo schermo: durante la sua carriera ha recitato in Squadra Antimafia, Ris, Lolita Lobosco. Insieme a suo marito Zampaglione ha realizzato il film Morrison (per la regia proprio del frontman dei Tiromancino).

Giglia Marra e Claudia Gerini: il rapporto

Pur avendo conosciuto Federico Zampaglione per caso in un locale di Roma, Giglia Marra ha confessato di conoscere la sua ex moglie, Claudia Gerini, da molto tempo.

“Io e Claudia Gerini siamo davvero molto amiche. La figlia che l’attrice ha con il mio compagno Federico Zampaglione è splendida e le voglio molto bene”, ha dichiarato l’attrice. Anche Claudia Gerini – che col suo ex compagno ha mantenuto un buon rapporto nonostante la separazione – ha confermato di avere un buon rapporto con lui e Giglia Marra.

Il primo incontro tra l’attrice e Zampaglione sarebbe avvenuto quando lui e Claudia Gerini si erano già lasciati da tempo.

“È successo in un locale (…) Una mia amica l’ha visto, e, sua fan, mi ha chiesto di scattarle una foto insieme. Così feci”, ha confessato Giglia Marra, e ancora: “Ci siamo scambiati i numeri e abbiamo iniziato a scriverci. Ci tengo a dire che la sua storia con Claudia era già finita.”