Tiromancino live, Zampaglione: “Il pubblico? Mi manca da morire”

Roma, 26 feb. (askanews) – Trent’anni di carriera, tra vecchi successi e il nuovo album di inediti “Ho cambiato tante case”, un tour che invita il pubblico ad entrare nella loro casa. I Tiromancino tornano live sui palchi delle principali città italiane: 19 date per riportare la musica della band romana dal vivo.

“Mi è mancato da morire suonare, il contatto con la gente. Penso che quando troverò di nuovo il pubblico sarà di nuovo forte l’emozione.

Il tour è ‘Ho cambiato tante case’, non è un concerto classico, ma è un concerto dove dentro c’è un racconto, è il racconto di 30 anni di carriera, da quando ho cominciato, il rapporto con i miei genitori, il diventare padre, come sono nate le canzoni d’amore. Quello che mi piacerebbe è che la gente uscendo dal concerto avesse la sensazione di conoscermi meglio, anche come persona”.

Nella tournée verrà presentato il nuovo album “Ho cambiato tante case”, che esce a tre anni di distanza dalla raccolta certificata oro “Fino a qui” e a 5 anni dal precedente disco di inediti.

“Ci saranno delle sorprese, per ogni città ci sarà una ragazza ospite che verrà selezionata in ogni città. Il concerto è molto vario: dalle canzoni più conosciute a pezzi del nuovo disco che servono a costruire questa narrazione. È un invito alle persone a venire a casa nostra ospiti. Ora è il momento di ritrovarsi e abbiamo costruito questo spettacolo dove racconteremo anche cose interessanti”.

Lo show che i Tiromancino portano sul palco è un vero e proprio viaggio. Tra le tappe, la più attesa è quella romana, il 10 marzo all’Auditorium Parco della Musica: “Roma in questo periodo l’ho vista dimessa, si è fatto poco. È anche una occasione per far ripartire la musica dal vivo, la sento di più. Molti concerti li stanno spostando a momenti migliori. Però bisogna ripartire, noi ripartiamo”.