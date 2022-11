Tiscali: cda delibera di sottoporre ad assemblea aumento capitale di 60 mln

Roma, 23 nov. (Adnkronos) - Nella serata di ieri il CdA di Tiscali ha deliberato di sottoporre all’approvazione dell’Assemblea l’attribuzione all’organo amministrativo di una delega: ad aumentare il capitale sociale a pagamento per massimi 60.000.000 di euro, nonché a...

Roma, 23 nov.

(Adnkronos) – Nella serata di ieri il CdA di Tiscali ha deliberato di sottoporre all’approvazione dell’Assemblea l’attribuzione all’organo amministrativo di una delega: ad aumentare il capitale sociale a pagamento per massimi 60.000.000 di euro, nonché ad emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della società per un ammontare massimo di 60.000.000 di euro. Il Consiglio ha conferito all’amministratore delegato, Davide Rota, appositi poteri affinché convochi l’Assemblea dei soci entro il mese di gennaio 2023 nel rispetto delle forme previste dalla legge.

E' quanto si legge in un comunicato di Tiscali.