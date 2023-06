Titan, il sottomarino disperso: chi sono i 5 passeggieri a bordo

Mentre continuano incessanti le ricerche per trovare e recuperare il sommergibile Titan, andato disperso da circa 20 ore nell’oceano Atlantico, dopo essere partito in un’escursione nei pressi del relitto del Titanic, arrivano le prime informazioni sulle cinque persone al suo interno.

Un miliardiario, un pilota subacqueo e l’ad della OceanGate: ecco chi c’è nel sommergibile disperso nell’Atlantico

Il sommergibile, di dimensioni più che modeste, ha un’autonomia di un massimo di 96 ore, come ha reso noto la società proprietaria, la OceanGate Expeditions. È dunque una corsa contro il tempo per cercare di trarre in salvo l’equipaggio a bordo, anche se, considerata la vastità dell’oceano e l’imprevedibilità della traiettoria del sommergibile, è come cercare un ago in un pagliaio.

Come riporta Il Messaggero, tra le cinque persone presenti all’interno del Titan c’è il miliardario britannico Hamish Harding, che lo scorso anno volò nello spazio a bordo del quinto volo commerciale di Blue Origin, la società spaziale di Jeff Bezos. La sua presenza nel sommergibile è stata confermata dal figliastro Brian Szasz.

Pare che all’interno del sottomarino andato disperso ci sia anche lo stesso amministratore delegato dell’OceanGate Expeditions, l’azienda proprietaria del sommergibile, Stockton Rush, insieme al pilota ed ex comandante di navi e sub di profondità francese Paul-Henry Nargeolet. Tuttavia la Guardia Costiera di Boston ha affermato: “Non possiamo confermare l’identità dei passeggeri. I nostri sforzi sono tutti concentrati nelle ricerche e nell’individuare il veicolo“.

Da sottolineare il costo del biglietto per vivere l’esperienza a bordo del Titan, di ben 250mila dollari.