Titanic, il tour negli abissi è possibile: il biglietto costa 150mila dollari

Sarà possibile visitare l'interno del Titanic grazie a un tour organizzato da OceanGate Expeditions.

Il relitto del celebre Titanic a cui si è ispirato il celeberrimo film rimane nelle profondità del mare, esattamente dov’è affondato. Le persone affascinate dalla sua storia sono numerose, e da oggi alcune potranno vivere un’esperienza memorabile.

Il tour del Titanic

La novità ha fatto il giro del mondo: alcuni speciali “turisti” avranno la grandissima possibilità di osservare da vicino ciò che rimane dell’enorme nave, che presto o tardi non sarà più ammirabile in tutto il suo splendore. Purtroppo non manca molto prima che il relitto si deteriori del tutto, sia a causa della corrosione dovuta all’azione dell’acqua, sia per l’azione degli organismi che, con il passare dei decenni, hanno reso il Titanic il loro habitat naturale.

Il relitto si trova sul fondo dell’oceano a 740 chilometri dalla costa di Terranova, in Canada, alla pazzesca profondità di 3.800 metri di profondità. L’idea è partita da OceanGate Expeditions e permetterà a dei civili di accompagnare ricercatori e biologi marina sulla nave, con il loro diretto coinvolgimento nella raccolta di dati e informazioni sullo stato di deterioramento della nave.

Purtroppo non si tratta di un’esperienza alla portata di tutti, ma solo di chi ha la possibilità di sborsare la bellezza di 150mila dollari per visitare il Titanic e sovvenzionare l’impresa sottomarina; inoltre, i passeggeri che sono stati scelti, con un’età tra i 28 e i 72 anni, sono stati sottoposti a prove fisiche così da valutarne l’idoneità per le immersioni, che saranno effettuate con un piccolo sommergibile in fibra di carbonio.

La spedizione avrà la durata di una settimana e sono necessarie 40 ore per raggiungere le coordinate dove è affondato il transatlantico nel 1912. A ogni viaggio parteciperanno sei persone che potranno vedere il relitto attraverso la prua, costruita affinché sia trasparente e sferica: saranno necessari 90 minuti per la discesa, 3 ore per la perlustrazione e altri 90 minuti per la risalita.