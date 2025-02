Titanus 1904, il docufilm degli studenti della Luiss Business School

Roma, 10 feb. (askanews) – La storia della Titanus, un documentario per celebrare i 120 anni della più famosa e antica casa di produzione cinematografica italiana. “Titanus 1904” è stato presentato alla Luiss Guido Carli di Roma nell’ambito dell’evento “Luiss Business School Creative Productions: dall’aula al set”. Sono stati proprio gli studenti del Master in Management delle Imprese Creative e Culturali, major in “Gestione della produzione cinematografica e televisiva” e in “Writing School for Cinema and Television” a realizzarlo, in tutte le fasi, dalla scrittura alla produzione, con la regia di Giuseppe Rossi, ex studente del Master in Gestione della produzione cinematografica e televisiva, e con la voce narrante dell’attrice Valentina Corti.

Luca Pirolo, Head of Specialized Masters, Luiss Business School: “L’idea di fondo è mettere gli studenti di fronte a una sfida che sia il più concreta possibile, è chiaro che un Master, per essere tale, deve impartire technicalities, dare strumenti e fare anche teoria ma se tutto questo non viene calato anche nella realtà operativa è come se fosse mancante di un pezzo; la collaborazione con Titanus era finalizzata proprio a questo, a identificare un progetto concreto su cui gli studenti fossero sfidati e potessero da subito mettere a dura prova le abilità acquisite in aula”. “La Titanus ha colto subito la sfida e per questo la ringraziamo – ha aggiunto – per un’azienda così nota nel settore accettare la sfida di farsi raccontare da dei giovani è una bella prova di coraggio”.

In “Titanus 1904” si ripercorre oltre un secolo di cinema, dalla fondazione della casa di produzione a Napoli, al successo di capolavori come “Il Gattopardo” e “La Ciociara”, tra momenti difficili con la produzione di kolossal, al rilancio, attraverso tre generazioni, con testimonianze di chi ha conosciuto e lavorato con i Lombardo, come Giuseppe Tornatore, Dario Argento, Enrico Vanzina, Giovanna Ralli. Alla proiezione del docufilm, che ha avuto la sua anteprima alla Festa del Cinema di Roma, sono intervenuti anche i vertici della Titanus, tra cui il presidente Guido Lombardo, oltre a Valentina Corti e ai realizzatori.

Massimo Veneziano, Amministratore Delegato della Titanus: “I materiali erano tutti a loro disposizione, quando abbiamo presentato il progetto in Luiss Business School abbiamo lasciato la più ampia libertà ai ragazzi di interpretare il documentario Titanus come volessero, cosa che li ha un po’ spiazzati perché si aspettavano delle indicazioni che invece volutamente non abbiamo voluto dare. Questo è uno dei motivi del successo di questo documentario dove si percepisce la grande capacità e l’attività che hanno messo in campo tutti, chi ha scritto, chi ha raccolto, chi ha tagliato, montato e ripreso, è davvero percepibile”.

Un progetto che non si ferma. “Andrà in giro ancora nei festival che si dedicano ai documentari e cercheremo di promuoverlo attraverso il nostro distributore RaiCom anche in giro per il mondo, oltre i festival, siamo sicuri che sarà molto apprezzato”, ha detto Veneziano.