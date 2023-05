Titoli Stato: collocati 6 mld Bot a 6 mesi, rendimento sale a 3,528%**

Roma, 26 mag. - (Adnkronos) - Netto balzo per il rendimento del Bot a 6 mesi nell'asta con cui il Tesoro ha collocato 6 miliardi in titoli in scadenza a novembre 2023, a fronte di una domanda per 8,67 miliardi. Il rendimento è cresciuto di 20 punti rispetto alla precedente emissione del ...