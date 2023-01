Titoli Stato: collocati 9 mld in Btp e CCteu, rendimento decennale sale a 4,28%**

Roma, 31 gen. -(Adnkronos) - Rendimenti in rialzo nelle aste con cui oggi il Tesoro ha collocato 9 miliardi di euro in Btp a 5 e 10 anni e CCTeu a 6 anni. Nell'asta di titoli in scadenza ad aprile 2028 sono stati collocati Btp per 4 miliardi a fronte di una domanda per 5,5 miliardi: rispetto a...