Roma, 23 feb. – (Adnkronos) – Con un balzo dei tassi di ben 27 punti rispetto alla precedente asta del 26 gennaio, il rendimento dei Btp a 2 anni è tornato oggi in territorio positivo nell'asta con cui sono stati collocati titoli per 3 miliardi di euro.

A fronte di una domanda per 4,75 miliardi (rapporto di copertura pari a 1,58) il rendimento lordo è salito allo 0,14%. Era da metà 2020 che i rendimenti per i titoli di questa maturità non venivano scambiati con rendimenti positivi.