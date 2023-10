Titoli Stato: Fazzolari, 'Btp Valore prova che italiani si fidano di Meloni'

Roma, 6 ott. (Adnkronos) - “Grande soddisfazione per la seconda emissione del Btp Valore, che ha raccolto più di 17 miliardi. Il dato conferma gli ottimi risultati dei collocamenti di Btp da quando è in carica questo governo, dopo i successi del primo Btp Valore e del Btp Italia&...

Roma, 6 ott. (Adnkronos) – “Grande soddisfazione per la seconda emissione del Btp Valore, che ha raccolto più di 17 miliardi. Il dato conferma gli ottimi risultati dei collocamenti di Btp da quando è in carica questo governo, dopo i successi del primo Btp Valore e del Btp Italia”. Così Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario per l’Attuazione del programma di governo.

“Questi numeri testimoniano l’alta fiducia che gli italiani ripongono nella solidità e affidabilità del Governo Meloni e nell’operato del ministro dell’Economia Giorgetti, e rappresentano un importante ritorno nelle mani di famiglie e piccoli risparmiatori di parte del debito dello Stato”, conclude.