Titoli Stato: in prima asta post-voto rendimenti volano, +141 punti per Btp 2 anni

Roma, 27 set.-(Adnkronos) – Rendimenti in crescita verticale nella prima asta di titoli di Stato post-voto, accentuando un trend al rialzo già in atto da mesi, anche sulla scia della corsa dell'inflazione. Nelle aste di questa mattina il Tesoro ha collocato titoli per un totale di 3,75 miliardi di euro.

In dettaglio nell'asta con cui sono stati assegnati 2,5 miliardi di BTP a 2 anni (scadenza maggio 2024) a fronte di una domanda 1,7 volte superiore (pari a 4,253 miliardi) il rendimento è balzato di ben 141 punti rispetto all'asta dellos corso 25 agosto, arrivando al 3,27%.

Collocati anche 1,25 miliardi di BTP Indicizzati a 10 anni (scadenza maggio 2033) con una domanda più bassa (1,63 miliardi) e un rendimento salito rispetto a fine luglio di 108 punti al 2,45%.