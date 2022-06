Titoli Stato: Mef, per Btp Italia scende a 16% domanda investitori stranieri**

Roma, 24 giu. – (Adnkronos) – Forte domanda degli investitori retail, per due terzi per importi sotto i 20 mila euro, ma soprattutto domanda assai ridotta rispetto al passato (solo il 16,5%) da parte degli investitori istituzionali stranieri. Sono alcuni degli elementi che emergono dalla nota con cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato i dettagli della diciassettesima emissione del BTP Italia, che si è appena conclusa.

Nel corso della Prima Fase del collocamento, dedicata agli investitori retail, sono stati registrati 211.432 contratti per circa 7,25 miliardi di euro: di questi contratti poco più del 60 per cento è stato di importo inferiore ai 20.000 euro, mentre se si considerano i contratti fino a 50.000 euro, si arriva a circa l’88 per cento del totale relativo a questa fase. Il Mef stima che nella fase 'retail' la partecipazione di investitori individuali è stata particolarmente rilevante rispetto a quella del private banking (con una quota di rispettivamente 67 per cento e 33 per cento).

Quanto alla Seconda Fase di collocamento, il 57 % dell’ammontare emesso è stato collocato presso le banche ed il 40,7 % presso asset manager. Una quota pari allo 0,8 per cento è stata assegnata a istituzioni non finanziarie, lo 0,8 % è stato sottoscritto da fondazioni, mentre lo 0,7 % è stata allocata ad assicurazioni. In questa fase, dedicata agli investitori istituzionali, che si è svolta nell’arco di 2 ore durante il quarto giorno del collocamento, il controvalore assegnato è stato di quasi 2,18 miliardi di euro.

Ma come detto il collocamento del titolo nella Seconda Fase ha visto una presenza predominante di investitori domestici, che ne hanno sottoscritto l’83,5 per cento, mentre il restante 16,5 per cento dell’emissione è stato sottoscritto da investitori europei. A titolo di confronto nella precedente emissione – nel 2020 – la quota di investitori esteri era stata del 48,1%. Tra gl investitori stranieri attivi nell'emissione 2022 le quote più rilevanti sono state collocate in Francia (6,3 per cento), nel Regno Unito (6,1 per cento) e in Germania (2,4 per cento).