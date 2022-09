Titoli Stato: Tesoro colloca Btp per 7,5 mld, volano i rendimenti**

Roma, 13 set. – (Adnkronos) – Continua la corsa al rialzo dei rendimenti dei titoli di Stato, come confermano i risultati delle aste con cui oggi il Tesoro ha collocato Btp con scadenze a 3,7 e 30 anni per un totale di 7,5 miliardi di euro.

In dettaglio per il titolo più 'breve' (scadenza agosto 2025) sono stati collocati titoli per 2,75 miliardi – a fronte di una domanda per 4,7 miliardi – con un rendimento balzato al 2,77%, ovvero 92 punti in più rispetto all'asta dello scorso 13 luglio. Leggermente inferiore ('solo' 74 punti) l'aumento del rendimento registrato nell'asta con cui sono stati collocati Btp a 7 anni – scadenza giugno 2029 – per 3,25 miliardi: il tasso medio è stato quindi del 3,50% mentre la richiesta è stata pari a 4,8 miliardi.

Infine, il Tesoro ha collocato 1,5 miliardi di Btp in scadenza settembre 2046: la domanda è stata di 2,17 miliardi e il rendimento lordo si è attestato al 4,04%.