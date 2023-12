Tivoli: parlamentari Fdi, 'evitare nuove tragedie come questa'

Roma, 9 dic. (Adnkronos) – "Esprimiamo profondo cordoglio per la tragedia avvenuta nella notte all'ospedale di Tivoli trasmettendo le nostre condoglianze alle famiglie delle vittime, la nostra solidarietà a tutta la comunità Tiburtina e un sentito ringraziamento alle Forze dell'Ordine, ai Vigili del Fuoco e ai volontari che hanno lavorato incessantemente per rendere meno gravoso il bilancio di questa drammatica nottata. Siamo convinti che questo sia il momento della verifica delle cause del disastro avvenuto, sia per l'accertamento delle eventuali responsabilità, sia, e soprattutto, per far sì che eventi così catastrofici non si ripetano in futuro". Lo affermano il senatore Marco Silvestroni e il deputato Alessandro Palombi, parlamentari di Fratelli d'Italia eletti nel collegio tiburtino.