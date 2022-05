Tiziana Cantone, il video ancora online con la frase: “Si è suicidata, goditi il filmato”

Il dramma di Tiziana Cantone non ha fine e la giovane ragazza, morta suicida, non trova pace. Un suo video con una frase disgustosa circola online.

Orrore in rete. Sembra che su alcuni siti a luci rosse circolino ancora i video di Tiziana Cantone una una raccapricciante frase in descrizione. La ragazza si era tolta la vita nel 2016 dopo che erano stati diffusi alcuni suoi video amatoriali sulle chat e sui siti porno.

Tiziana cantone, circola ancora un suo video su alcuni siti pornografici ed una frase inquietante

Tiziana Cantone e la sua famiglia non riescono a trovare pace. Si apprende da Fanpage che su alcuni siti pornografici, purtroppo, si possono ancora vedere i video della 31enne napoletana. Oltre a non avere rispetto per la giovane ragazza che è morta suicida, non hanno rispetto per la madre che aveva richiesto di rimuovere tutti i video della figlia in maniera permanente.

In tutto ciò, è anche in corso un’idagine per omicidio.

La disgustosa descrizione del video

Il video caricato sul sito a luci rosse ha un dettaglio macabro: la descrizione. Il filmato è stato caricato da un utente non italiano e infatti le frasi sono riportate in lingua inglese. Chi purtroppo è riuscito ad imbattersi nel video ha detto che era scritto (tradotto in italiano): “Il video trapelato della defunta Tiziana, che si è suicidata dopo che il suo video è stato diffuso su Internet.

Sono stati rimossi. Fino ad ora! Goditi il filmato!“.