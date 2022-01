Tiziana Panella positiva al Covid: “Contagiata il giorno della Vigilia”

La conduttrice Tiziana Panella ha confessato di essere risultata positiva al Coronavirus.

Tiziana Panella, conduttrice di Tagadà, il programma di La7, ha annunciato di essere risultata positiva al Covid-19.

Tiziana Panella positiva al Covid

La conduttrice Tiziana Panella è risultata positiva al Covid: lei stessa ha ammesso che con tutte le probabilità il suo contagio sarebbe avvenuto la sera della Vigilia di Natale, mentre era in compagnia di alcuni parenti.

I primi giorni sono stati molti duri per la conduttrice, che però è in via di miglioramento.

“La cena del 24 ha colpito, arriva la notizia del primo positivo, il secondo, il terzo, io sarò la quarta. Strike, focolaio famigliare. Tutto come da manuale, sembra una puntata di Tagadà. C’è anche il soggetto fragile, sono io”, ha confessato, e ancora: “Sento il sangue che pompa sotto la pelle e la pelle brucia, mi fa male tutto dai reni alle dita delle mani.

La gola è piena di spilli e sullo sterno mi hanno piazzato una pietra, la testa è una trottola che gira e pesa (…) Mentre scrivo sto meglio, i farmaci stanno facendo il loro lavoro, il corpo risponde. Piano piano recupero le forze”.

Tiziana Panella: il Capodanno

La conduttrice si trova in isolamento dal 26 dicembre e ha confessato di aver trascorso il Capodanno festeggiando in giardino con sua figlia (risultata negativa al tampone).

Fortunatamente la conduttrice sarebbe in via di guarigione e in tanti sui social tra fan, amici e colleghi, le hanno inviato i loro messaggi di auguri e di solidarietà.

Tiziana Panella e gli altri vip positivi al Covid

Sotto le feste di Natale sono tanti i vip risultati positivi al Coronavirus (e che per questo hanno dovuto rinunciare a trascorrere le feste in compagnia). Tra loro vi sono, oltre a Tiziana Panella, anche Fedez, Chiara Ferragni, J Ax e Lorenzo Cherubini.

Fortunatamente tutti loro sono in via di guarigione e praticamente asintomatici.