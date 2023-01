Tiziana Rocca: Lollobrigida ironica, è un dolore internazionale

Roma, 18 gen. (askanews) – “Gina era una grande artista, indomabile, un carattere incredibile. Un grande insegnamento, ma ci lascia un mito nel mondo del cinema, conosciuto all’estero veramente da tutti, stanno arrivando testimonianze da tutte le parti del mondo, tutti i giornali e le tv che ci stanno chiamando, capiamo veramente che è un grande dolore internazionale”: lo ha raccontato ad askanews Tiziana Rocca, produttrice di grandi eventi e direttrice Generale del Festival Filming Italy Los Angeles, tra le prime ad arrivare alla camera ardente allestista in Campidoglio a Roma per Gina Lollobrigida, con cui ha collaborato per molti anni.

“Il mio ricordo personale veramente è che abbiamo fatto tante cose insieme, condiviso tanti momenti, sono stata veramente fortunata. Ho avuto la fortuna di stare spesso con lei, che era ironica, si prendeva in giro, scherzava su tutto. Alle volte mi dava indicazioni sui miei figli, che dovevo lasciarli più all’avventura. Lei era eccezionale, perché si interessava di tutto, tanti bei momenti, abbiamo fatto tante iniziative, lei mi donava il suo cuore e io il mio a lei”, ha affermato Rocca.