Tiziana Rocca: quest'anno Hollywood si trasferisce a Taormina

Taormina, 10 giu. (askanews) – “Quest’anno Hollywood si trasferisce a Taormina”. Lo ha detto Tiziana Rocca, direttrice artistica del Taormina Film Festival, lanciando la 71esima edizione che si terrà fino al 14 giugno.

“L’impostazione che ho cercato di dare quest’anno alla 71esima edizione, è internazionale, con il ritorno al concorso, alla competizione e tanti film internazionali che sono arrivati da tutto il mondo.

Ci sono tanti eventi speciali e soprattutto tante star che tornano o vengono per la prima volta: sono felice che Michael Douglas torni dopo 21 anni e riceve il Taormina Achievement Award, sono altrettanto felice di riportare per la prima volta al festival Martin Scorsese che riceverà il Lifetime Achievement Award e sarà un festival dedicato alle donne. Monica Bellucci è l’emblema di questo festival, è sul poster meravigliosa in ‘Malena’ che compie 25 anni e lei chiuderà il festival. Ma avremo tantissimi altri ospiti, Dennis Quaid, Olivia Wilde, Helen Hunt, Catherine Deneuve. Quindi, veramente quest’anno Hollywood si trasferisce a Taormina e comunque abbiamo cercato di fare un festival per il pubblico e che in qualche modo il pubblico possa trovare il suo film, ma anche per i ragazzi, tantissimi giovani, 400 ragazzi che di nuovo hanno ricreato il campus e 20 in giuria per ridare il premio Cariddino d’Oro”, ha concluso Rocca.