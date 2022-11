Tiziano Ferro in gara a Sanremo 2023? Le sue parole

Tiziano Ferro ha fatto chiarezza in merito alle voci che lo vorrebbero in gara a Sanremo 2023.

In vista dell’uscita del suo nuovo album, Il mondo è nostro, Tiziano Ferro ha fatto chiarezza anche in merito alla sua presunta partecipazione a Sanremo 2023.

Tiziano Ferro e Sanremo

Tiziano Ferro si sta godendo la sua nuova vita accanto ai due figli, Margherita e Andres, e al marito Victor Allen.

L’11 novembre uscirà il suo ultimo lavoro discografico, Il mondo è nostro, e il cantante ha fatto sapere di aver rinviato il suo tour proprio per poter stare accanto alla famiglia. In tanti non vedono l’ora di sapere quando potranno rivedere finalmente il cantante dal vivo o in tv, ma Tiziano Ferro è stato chiaro: nonostante nei giorni scorsi si sia parlato di una sua presunta partecipazione a Sanremo 2023, al momento la questione non sarebbe tra i suoi piani.

“Già mi viene l’ansia quando vado ospite…”, ha chiarito. Dunque al momento ai fan Italiani non resta che attendere l’uscita del suo nuovo disco, e per quanto riguarda la partecipazione di Ferro a Sanremo sembra che il cantante non l’abbia presa in considerazione neanche come ospite.

I figli

Un anno fa Tiziano Ferro e suo marito Victor Allen hanno adottato due bambini. Oggi il cantante è più felice che mai accanto alla sua famiglia e in merito ai suoi figli ha svelato alcuni retroscena inediti.

“Parlando con i miei amici della personalità che i bimbi dimostrano sin da piccolissimi, pensavo fosse luogo comune ma in realtà è vero, i figli fanno capire abbastanza presto qual è la loro personalità.

Dico sempre che la ragazza (Margherita, ndr) ha già un carattere molto forte. Uno dei miei terrori più grandi era quello di ricevere la chiamata la scuola del preside ‘suo figlio è stato bullizzato’ e invece ho il terrore che mi chiamino dicendo che la bulla è lei! (ride, ndr) In compenso, non so come mai, lui (Andrés, ndr) lo immagino un pensatore, una persona che scrive libri con una personalità pacifica, traumatizzato da sua sorella!”, ha ammesso.