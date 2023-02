Nelle ultime ore, una polemica degna di nota ha investito Tiziano Ferro.

Stando a quanto sostenevano i beninformati, Beyoncé non ha potuto fissare una tappa del suo tour mondiale in Italia a causa dell’artista di Latina. E’ davvero questa la realtà? Il cantante ha rotto il silenzio.

Tiziano Ferro interviene sulla polemica di Beyoncé

Beyoncé ha annunciato il suo nuovo tour mondiale e, con grande dispiacere dei fan, non c’è neanche una tappa in Italia. Stando a quanto sostengono i suoi sostenitori italiani, l’artista non ha potuto prenotare San Siro a causa di Tiziano Ferro.

La pagina Beyoncé Tribe Italia ha scritto: “Dopo l’impossibilità di realizzare un concerto a metà giugno a San Siro a causa del tour di Tiziano Ferro che occuperà lo stadio per quattro giorni, è stata riaperta una trattativa per inizio giugno“. Davanti a questo annuncio, Tiziano si è visto costretto ad intervenire perché sommerso di insulti.

Le parole di Tiziano Ferro sul caso Beyoncé

Via social, Tiziano ha fatto sapere:

“Secondo voi io ho davvero il potere di decidere chi può andare o meno a fare concerti a San Siro? Dai ragazzi per favore, ma usiamo l’intelletto: è chiaro che si tratta di fake news. Innanzitutto non è vero che c’è una mia quarta data a San Siro. E poi – se fosse necessario spiegarlo – tutti noi artisti dobbiamo rimetterci alle istituzioni competenti in campo di permessi e agibilità. Non è nelle mie competenze né nelle mie possibilità poter scegliere chi suona o meno nello Stadio di San Siro”.

Tiziano Ferro vuole andare al concerto di Beyoncé

Per convincere ancora di più i fan, Tiziano ha ammesso di voler andare anche lui al concerto di Beyoncé. Ha concluso: