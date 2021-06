Tiziano Ferro torna in Italia dopo un anno: il video che commuove

Tiziano Ferro è tornato in Italia dopo un anno di lontananza causata dall'emergenza Coronavirus. Il suo video commovente ha fatto il giro del web.

Tiziano Ferro torna in Italia

Sui social il cantante ha postato un video del momento commovente in cui – insieme al marito Victor – ha potuto riabbracciare alcuni dei suoi cari lontani da un anno. “Abbracci e mascherine tolte solo e sempre tra persone testate e negative, vaccinate o entrambe le cose”, ha specificato Tiziano Ferro nella didascalia al suo post. In tanti sui social tra fan, amici e colleghi del cantante, gli hanno fatto gli auguri e gli hanno scritto “bentornato a casa” tra i commenti al suo post.

Tiziano Ferro: la vita negli States

Da anni ormai il cantante vive negli States col marito Victor Allen ma, a causa dell’emergenza Coronavirus, non ha potuto fare ritorno a casa spesso quanto avrebbe voluto.

Dagli Stati Uniti d’America il cantante di Latina si è comunque mobilitato – così come altre celebrità – in sostegno degli ospedali e rispondendo ad appelli e donazioni legate all’emergenza sanitaria. Il cantante si è più volte espresso anche in merito alle categorie più colpite, come quella legata al settore dei lavorati dello spettacolo (per mesi rimasti senza lavoro a causa delle norme anti-contagio).

Tiziano Ferro: il desiderio di un figlio

Dopo le nozze con Victor Allen nel 2019, Tiziano Ferro ha pubblicamente rivelato che lui e suo marito avrebbero desiderato presto un figlio insieme. Il cantante aveva anche confessato che lui e suo marito sarebbero stati costretti a mettere “in pausa” questo desiderio proprio a causa dell’emergenza Covid. “Un figlio? Non nascondo che è un’idea che c’è, un desiderio forte. Ma il lockdown l’ha messa momentaneamente in pausa”, ha confessato Tiziano Ferro, e ancora: “Io e Victor stiamo cercandone un’altra casa, ma con il lockdown, che qui in California va avanti da marzo, è difficile. Ancora non puoi andare a vedere le case, quindi per ora restiamo qui”.

In tanti tra i suoi fan sui social non vedono l’ora di sapere se lui e Victor allargheranno davvero la famiglia e se troveranno al più presto una nuova casa in cui costruire un altro nido d’amore.