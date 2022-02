Tiziano, la pittura veneta e le donne: la mostra a Palazzo Reale

Milano, 26 feb. (askanews) – C’è Tiziano, ma ci sono anche altri grandi della pittura veneta e ci sono le donne ritratte, talvolta in maniera assolutamente unica. La mostra di Palazzo Reale a Milano “Tiziano e l’immagine della donna nel Cinquecento” è un percorso espositivo che riflette su un tipo specifico di ritrattistica tardo rinascimentale, ma anche sul modo di fare pittura in quel luogo e in quell’epoca. Che aveva nel grande artista di Pieve di Cadore un personaggio centrale e potente, abituato a ritrarre re, papi e imperatori.

Ma qui il grande pittore viene osservato nel suo confrontarsi con l’immagine femminile. Ne abbiamo parlato con la curatrice dell’esposizione, Sylvia Ferino. “Si capisce che Tiziano amava le donne – ha detto ad askanews – perché le rendeva belle, importanti, seducenti e forti come devono essere”.

La mostra, con molti prestiti dal Kunsthistorisches Museum di Vienna, è una antologia di figure femminili, con alcuni capolavori anche di Tintoretto, di Veronese o di Giorgione.

Che ci aiutano, nel nostro presente, a continuare a pensare ai modi in cui è possibile parlare di genere, ma anche di bellezza. E in certi dipinti pare pure di cogliere una vena più intima di Tiziano, solitamente grande e inavvicinabile pittore ufficiale. “Come ritrattista – ha aggiunto Sylvia Ferino – è fenomenale, perché coglie non tanto i tratti esattamente in modo mimetico, ma l’aura della persona, il carattere, la bellezza interna, la forza. Sperone Speroni diceva che Tiziano faceva delle persone in modo migliore di quanto facesse la natura e anche questa è vero”.

E in questo modo l’esposizione di Palazzo Reale, aiuta anche a mettere sotto i riflettori il ruolo preminente della donna nella pittura veneziana del XVI Secolo, che rappresenta un caso unico nella storia della Serenissima e non solo. Un ruolo che trova sponde nella mitologia oltre che nella ritrattistica tradizionale, ma che fondamentalmente offre un altro punto di vista sul Rinascimento e le sue straordinarie manifestazioni artistiche.