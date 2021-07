Tlc: Capone (PoliMi), 'Axe Lab Ericsson accelererà trasformazione software delle reti'** (2)

(Adnkronos) – "Quindi -continua l'esperto italiano- si sta andando verso una trasformazione software delle reti che rappresentano una opportunità di sviluppo importante – non soltanto perché si riescono a realizzare cose più interessanti e si riesce a integrare innovazione in modo più veloce – ma anche perché l'innovazione viene fatta su software con costi di sviluppo che consentono l'ingresso anche di piccoli player".

Capone si dice per questo "fortemente convinto, e sto cercando nei miei ruoli di spingere in questo senso, che in Italia ci possa essere una nuova ondata di aziende che sviluppino soluzioni per le tlc e le reti in generale perché possono sfruttare, questo momento particolare della transizione verso la rete basata sul software, la cosidetta 'softwerizzazione della rete'". "Ed il laboratorio Axe di Ericsson mantiene grandissime competenze e accresce il suo ambito di competenza perché tutta una serie di attività di Ericsson vengono mantenute lì a Pagani" sottolinea ancora.

(di Andreana d'Aquino)