Tlc: Reload acquisisce Intermatica

Roma, 4 mar. (Labitalia) – Reload spa, azienda attiva dal 1994 nel mercato delle infrastrutture nel settore delle telecomunicazioni, acquisisce il 100% di Intermatica spa. Intermatica è operativa dal 1997 nei sistemi di telecomunicazione terrestre e satellitare, partner strategico dei principali carrier italiani ed internazionali, system integrator e produttore di soluzioni integrate per la sicurezza informatica, la cyber intelligence, l’iot (internet of things) per le aziende e ioh (internet of humans).

Intermatica nel 2021 ha fatturato più di 22 milioni di euro e le previsioni per il 2022 sono quelle di un incremento del fatturato. L'azienda ha più di quattrocento clienti a livello internazionale nei principali settori di mercato e partnership industriali consolidate con importanti realtà mondiali del settore tecnologico.

Continua il percorso di crescita di Reload spa che nel 2021 ha un fatturato consolidato di 47 milioni ed ha 190 dipendenti.

Il valore complessivo dell’operazione per l’acquisto di Intermatica è di circa 10 milioni di euro e prevede un importante percorso di crescita e di sviluppo sia di nuovi mercati e partnership che di consolidamento nei mercati in cui l’azienda è già presente.

“Con questa acquisizione – dichiara il presidente di Reload Glauco Verdoia – consolidiamo la nostra offerta sul mercato. Reload eccelle in infrastrutture tecnologiche altamente innovative, soluzioni e piattaforme di trasformazione digitale, integrazione di sistemi e servizi software.

La ricerca e sviluppo è un driver fondamentale per Reload nell’innovazione e le conferisce un vantaggio competitivo nel mercato. Reload ha iniziato dal 2021 ad operare in nuovi mercati e soprattutto nello sviluppo industriale nelle tecnologie green ed ecologiche e nell’ingegneria e progettazione di sistemi di cablaggio in fibra ottica e sistemi di aggiornamento di trasmissione mobile, diversificando le attività core”.

“Grazie a quest’operazione – sottolinea il fondatore e presidente di Intermatica Claudio Castellani – Intermatica potrà continuare a crescere e consolidare il suo ruolo nel mercato all’interno di una realtà importante come Reload".

"In Intermatica vision e mission aziendali – spiega – sono orientate ad una costante attività di ricerca e sviluppo, che coincidono e sono complementari a quelle di Reload, per mettere a disposizione dei nostri clienti una value proposition all’avanguardia basata sulla massima affidabilità e qualità delle tecnologie".