Tlc: Urso, 'rete a controllo pubblico per imprese e famiglie'

(Adnkronos) – ''Abbiano insediato il tavolo con le parti e a cui partecipano tutti ministeri competenti per materia e insieme parti pubbliche e private, per trovare una soluzione condivisa per una rete a controllo pubblico al servizio di imprese e famiglie e raggiunga tutti i distretti del Paese e salvaguardare l'occupazione di Tim. Siamo attenti a sostenibilità del progetto. Troveremo soluzione migliore nel contesto dato''. Lo sottolinea il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ospite di Adnkronos Live.