Tlc: Xiaomi trova accordo con IP Bridge, Orange e Siemens su disputa brevetti

Roma, 11 gen. - (Adnkronos) - IP Bridge, Orange e Siemens hanno annunciato oggi un accordo con Xiaomi per chiudere una controversia 'di lunga durata' grazie a una transazione di licenza di brevetti che consente alle aziende di concedere al gruppo cinese diritti su più tecnologie.&ld...

Roma, 11 gen.

– (Adnkronos) – IP Bridge, Orange e Siemens hanno annunciato oggi un accordo con Xiaomi per chiudere una controversia 'di lunga durata' grazie a una transazione di licenza di brevetti che consente alle aziende di concedere al gruppo cinese diritti su più tecnologie.

“Per noi la tutela delle innovazioni attraverso i brevetti è di fondamentale importanza. Accogliamo con grande entusiasmo questo accordo, in quanto rappresenta una soluzione alle controversie decisamente vantaggiosa e apprezziamo l'approccio orientato alla soluzione di tutte le parti coinvolte nell'accordo” – afferma Rudolf Freytag, Head of Licensing and Technology Acceleration di Siemens.Da parte di Orange si parla di un "risultato proficuo" e di un "riconoscimento delle forti innovazioni" dell'azienda "che promuove un'efficiente trasformazione digitale grazie al contributo a standard aperti che portano all'ampia adozione di tecnologie chiave globali a vantaggio dei consumatori".

Soddisfazione anche da parte di IP Bridge che pone l'accento sulla importanza della "cooperazione