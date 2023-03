TME annuncia una stretta collaborazione con TSMC

Nel gennaio 2023, il distributore polacco di componenti elettronici Transfer Multisort Elektronik ha annunciato una più stretta collaborazione con l’azienda Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Ciò porterà benefici tangibili ai clienti della TME in tutto il mondo, ad es. ridurrà i tempi di attesa per i componenti prodotti dalla TSMC e aumenterà il livello di scorte in magazzino, che si tradurrà in spedizioni più rapide. Questa collaborazione con il passare del tempo consentirà l’ampliamento dell’offerta di prodotti della TME con nuovi diodi, raddrizzatori, protezioni ESD, transistor e circuiti integrati, come regolatori di tensione, amplificatori operazionali e comparatori.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company – storia del produttore di semiconduttori

L’azienda Taiwan Semiconductor Manufacturing Company è uno dei maggiori produttori di semiconduttori al mondo. L’azienda è stata fondata nel 1987 da Morris Chang, laureato alla prestigiosa Massachusetts Institute of Technology (MIT), in seguito presidente dell’Industrial Technology Research Institute di Taiwan. L’obiettivo di Chang era quello di creare un’azienda specializzata nella produzione di circuiti integrati (IC) per altre aziende nel cosiddetto “foundry model”.

L’azienda TSMC ha iniziato con la produzione di circuiti integrati, utilizzando processi tecnologici con risoluzione di 1 micron e successivamente ha gradualmente aumentato la risoluzione agli attuali processi a 5 nm e 7 nm. Negli anni successivi, la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company è diventata uno dei maggiori produttori di semiconduttori al mondo e uno dei fornitori più importanti di molti noti produttori di elettronica come ad es. AMD, Apple, Qualcomm, Nvidia o MediaTek. L’azienda è inoltre impegnata nella ricerca e nello sviluppo di nuove tecnologie come gli smart chip, l’intelligenza artificiale e l’Internet of Things (IoT).

Forte posizione del produttore taiwanese

L’azienda Taiwan Semiconductor Manufacturing Company inoltre è nota per la sua forte posizione di mercato e la stabilità finanziaria. Nel 2020 la TSMC ha registrato ricavi e profitti record e le sue azioni sono quotate sulle borse di Taiwan e Hong Kong. Il buon andamento dell’azienda continua ininterrottamente, i suoi ricavi netti anche nel 2021-2022 sono aumentati sistematicamente rispetto all’anno precedente.

Oggi la TSMC è uno dei più importanti fornitori di circuiti integrati per l’industria di consumo, il settore industriale, medico, automobilistico e aerospaziale. L’azienda investe molto nella sicurezza dei suoi processi e nelle tecnologie, che le consente di garantire l’elevata qualità e l’affidabilità dei suoi prodotti. Ciò è particolarmente importante per molti clienti nei settori militare e industriale.

Questo produttore taiwanese è attivo anche nel campo della responsabilità sociale e ambientale. La TSMC è coinvolta in una varietà di iniziative come la protezione ambientale, l’educazione e lo sviluppo della comunità la parità e l’uguaglianza di genere.

Prodotti Taiwan Semiconductor nell’offerta della TME

I clienti della TME possono già ordinare numerosi circuiti integrati della TSMC come ad es. comparatori, driver LED e amplificatori operazionali, nonchè regolatori di tensione con caratteristiche LDO (low-dropout). Questi componenti sono progettati per l’uso nella produzione di circuiti per dispositivi di varie aree, ad es. automazione di consumo e industriale, comunicazione, trasporti o elettronica ed elettrodomestici. Il catalogo della TME comprende anche componenti elettronici base prodotti dalla Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, come diodi e MOSFET, ponti raddrizzatori, nonchè componenti SMD miniaturizzati, ideali per dispositivi di consumo, come ad es. alimentatori e caricabatterie.