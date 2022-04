Mentre stava festeggiando con moglie ed amici al Cavolaforum di Toano, un uomo di 76 anni è stato colto da un malore improvviso ed è morto.

Tragedia a Toano, comune in provincia di Reggio Emilia, dove un uomo di 76 anni è morto stroncato da un malore durante i festeggiamenti per un’orchestra parte della sua comitiva. Dopo il pranzo, davanti a moglie ed amici, ha accusato un malore improvviso che lo ha immediatamente stroncato.

Uomo morto a Toano

I fatti si sono verificati al Cavolaforum, la location che il gruppo aveva scelto per trascorrere una giornata all’insegna di leggerezza e celebrazioni. Secondo quanto ricostruito, l’uomo, arrivato a bordo di un pullman dalla Bassa reggiana, ha iniziato a non sentirsi bene intorno alle 16:30. Si è infatti recato in bagno e, colto dal malore, si è accasciato a terra.

In breve tempo la moglie e gli amici lo hanno raggiunto, accortisi già prima che qualcosa non andava, e hanno allertato i soccorsi purtroppo rivelatisi vani.

I sanitari del 118 arrivati dalla vicina sede della Croce Rossa locale con un’ambulanza e un’automedica hanno tentato più volte di rianimare l’anziano senza successo, fino a quando non è rimasto altro che constatare il suo decesso improvviso, probabilmente a causa di un infarto fulminante.

Uomo morto a Toano: indagini in corso

Presenti sul luogo dell’accaduto anche i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto.